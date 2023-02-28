Рязанский Перинатальный центр проведет День открытых дверей. Фото: Рязанский Перинатальный центр

В пятницу, 3 марта, в рязанском Перинатальном центре пройдет День открытых дверей. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Будущих мам и пап приглашают на экскурсию в 10 утра. Посетителей ждут экскурсии по разным отделениям центра. Специалисты побеседуют с будущими родителями и ответят на самые актуальные для них вопросы. Так, гостям расскажут, как проходят консультации и диагностика будущих мам, что потребуется для партнерских родов. Также посетители узнают, как выглядят родильные боксы и как они технически оснащены, какие условия создали в Центре для совместного пребывания матери и ребенка.

Онлайн-запись можно пройти здесь.