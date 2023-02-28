Участников коммунального картеля в Касимове оштрафовали на 2 млн рублей

ФАс выявила картельный сговор между МКП «Касимовсервис», ООО «Касимовские тепловые сети» и ООО «Касимовская коммунальная компания».

Арбитражный суд поддержал решение Рязанского УФАС по поводу коммунального картеля в Касимове. Местное МКП «Касимовсервис» привлекало для организации теплоснабжения и холодного водоснабжения другие фирмы, притом имелись явные признаки сговора.

С января 2020 года сотрудники «Касимовсервиса», единой теплоснабжающей организации (ЕТО), дружно уволились и перешли в штат ООО «Касимовские тепловые сети», причем на те же должности. Первые три месяца юрлица работали по договорам на оказание аварийно-эксплуатационных услуг с ЕТО. Затем «Касимовсервис», в марте 2020-го объявил открытый конкурс с условиями, обеспечивающими победу «Касимовских тепловых сетей», и заключило с ними договор на 78 млн рублей. Совокупный доход от картельного сговора оценивается в сумму более 90 млн рублей.

В сфере ХВС и водоотведения, где «Касимовсервис» имел статус гарантирующей организации, муниципальное казенное предприятие привлекло для оказания услуг ООО «Касимовская коммунальная компания». С июля 2020-го без каких-либо конкурентных процедур между юрлицами заключались договоры, и общий доход от них составил 9 млн рублей.

Сама контора никуда не переезжала - все юрлица располагались по одному адресу. Двигались только финансовые потоки. Даже руководящие посты поочередно занимали одни и те же лица.

«Таким образом, Рязанское УФАС выявило картельный сговор между указанными компаниями, целью которого стало ограничение конкуренции на рынках теплоснабжения и холодного водоснабжения/водоотведения в городе Касимов Рязанской области», - сообщается на сайте ведомства.

Участникам сговора предстоит уплатить штрафы на общую сумму более 2 млн рублей. Рассмотрев жалобу всех трех организаций, арбитраж отказал в признании этого решения ФАС недействительным.

Ранее экс-руководителя МКП «Касимовсервис», бывшего депутата Касимовской гордумы Александра Сучкова приговорили к реальному лишению свободы (подробнее).