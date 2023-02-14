Экс-депутата Касимовской гордумы Александра Сучкова приговорили к реальному лишению свободы

Рязанский суд приговорил Александра Сучкова к реальному лишению свободы. Фото: Павел АВЕРИН

Бывшего и.о. директора касимовского муниципального предприятия Александра Сучкова приговорили к 3 годом и 6 месяцам колонии. Его обвиняли в растрате, сообщает СУ СК России по Рязанской области, не указывая имени подсудимого.

Следователи-важняки и суд установили, что в июне 2020 года и.о. директора МП, депутат Касимовской городской Думы Александр Сучков умышленно растратил 10 млн рублей предприятия, прикрывшись выплатой кредита организации, которую планировали присоединить к МП. Но конечным адресатом получения денег стала фирма, которой фактически управлял обвиняемый.

Кроме того, руководитель оплачивал фиктивную сделку по покупке и установке оборудования на сумму 740 тысяч рублей. По документам мнимая поставка и последующий монтаж якобы проводила фирма, которой руководил обвиняемый.

Кроме реального срока лишения свободы Александр Сучков должен будет выплатить штраф в размере 505 тысяч рублей, а также возместить ущерб предприятию на сумму 10,7 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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