СК сообщил об аресте депутата из Касимова только после выборов

Александр Сучков. Фото: Павел АВЕРИН

Следственный комитет по Рязанской области, наконец, сообщил об аресте таинственного депутата из Касимова, которым, как мы уже знаем, является Александр Сучков. Предпринимателя, выдвинутого в городскую Думу «Единой Россией», подозревают в растрате чужого имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, Сучков совершил преступление в мае-июне 2020 года, когда временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия (по всей видимости, «Касимовсервис»). За счет средств предприятия он погасил около 10 млн рублей задолженности за другое предприятие – перед фирмой, где одним из учредителей является его супруга.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие из региональных УФСБ и прокуратуры.

Хотя задержание Сучкова произошло еще на минувшей неделе, а суд заключил его под стражу 12 сентября, представитель СК от комментариев отказывался. Напомним, 13 сентября состоялись выборы в Рязанскую областную Думу