Второй остановленный в Рязанской области поезд после проверки продолжил движение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оба пассажирских поезда, остановленные в Рязанской области в связи с работой правоохранительных органов, продолжили движение, сообщает МЖД.

В 17:15 поезд №29 сообщением «Новороссийск – Москва» отправился по маршруту со станции Денежниково. Время отклонения от графика составило полтора часа.

Через несколько часов со станции Кораблино возобновил движение и второй пассажирский поезд №125, следовавший по маршруту «Новороссийск – Москва».

Отклонение от графика составило 5,5 часа.

27 февраля в 15:35 сразу два пассажирских поезда, следовавших из Новороссийска в Москву, задержались в Рязанской области. Два состава №125 и №29 экстренно остановили на станциях Кораблино и Денежниково.

Причиной остановки пассажирских поездов в Рязанской области стала работа правоохранительных органов.

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