Второй остановленный в Рязанской области поезд после проверки продолжил движение.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Оба пассажирских поезда, остановленные в Рязанской области в связи с работой правоохранительных органов, продолжили движение, сообщает МЖД.
В 17:15 поезд №29 сообщением «Новороссийск – Москва» отправился по маршруту со станции Денежниково. Время отклонения от графика составило полтора часа.
Через несколько часов со станции Кораблино возобновил движение и второй пассажирский поезд №125, следовавший по маршруту «Новороссийск – Москва».
Отклонение от графика составило 5,5 часа.
27 февраля в 15:35 сразу два пассажирских поезда, следовавших из Новороссийска в Москву, задержались в Рязанской области. Два состава №125 и №29 экстренно остановили на станциях Кораблино и Денежниково.
Причиной остановки пассажирских поездов в Рязанской области стала работа правоохранительных органов.
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