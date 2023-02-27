Два пассажирских поезда из Новороссийска 27 февраля экстренно остановили в Рязанской области

Причиной остановки двух поездов из Новороссийска стала работа правоохранительных органов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 27 февраля, пассажирам двух поездов, следовавших из Новороссийска в Москву, пришлось задержаться в Рязанской области. Днем составы №125 и №29 экстренно остановили на станциях Кораблино и Денежниково.

Как сообщили агентству РИА Новости в РЖД, все произошло в 15.35. По информации ведомства, причиной остановки поездов стала работа правоохранительных органов. Из-за этого оба состава отклонились от графика следования на один час.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за задержку и пообещала принять все возможные меры, чтобы сократить отставание. Причина, по которой в вагонах работали правоохранительные органы, не сообщается. Официальная информация от соответствующих ведомств пока не поступала.