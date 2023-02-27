Рязанская природоохранная прокуратура проверила воздух в районе завода «Техно»

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку воздуха на улице Прижелезнодорожной в Рязани, вызванную обращениями о негативном воздействии на окружающую среду расположенными поблизости предприятиями. Об этом КП-Рязань сообщил собственный источник.

Взглянув на карту, становится ясно, что в зоне исследования расположены производственные здания в районе завода «Техно».

Прокурорская проверка проходила с 23 по 26 февраля. Изучались пробы воздуха, загрязненные при сжигании промышленных отходов, взятые, в том числе, в ночное время.

Редакция подготовила запрос в природоохранную прокуратуру, о результатах проверки мы сообщим позже.

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