Рязанская область заняла 13 место в России по уровню безработицы

Рязанская область заняла 13 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Рязанская область попала в двадцатку регионов с наиболее благополучной ситуацией по безработице. Рейтинг по итогам четвертого квартала 2022 года подготовили аналитики РИА Новости. Наш регион специалисты поставили на «почетное» 13-е место.

По состоянию на конец 2022 года уровень безработицы в области составил 2,6%, при этом за год этот показатель снизился на 0,2%. Лидером же рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ с 1,6%, Камчатский край, где ищут работу всего 1,9% населения и Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 2%. Выше Рязанской области расположились обе столицы, Татарстан и Чукотка, а также Владимирская, Курская, Самарская области и два края – Хабаровский и Красноярский. Хуже всего ситуация с безработицей в республиках Северного Кавказа: Дагестане (11,6%), Северной Осетии (11,9%) и Ингушетии, где не работают 28,4% населения.

По данным рейтинга, в третьем квартале минувшего года среднестатистический рязанец искал работу около 4,5 месяцев. Это не самый лучший результат по стране, но, тем не менее, один из самых лучших. Быстрее всех трудоустраивались жители Нижегородской и Московской областей (3,3 месяца), а также жители Северной столицы (3,4 месяца). Самая сложная ситуация с поиском работы сложилась в Забайкальском крае и Северной Осетии (9,7 и 9,9 месяцев соответственно), а также в Карачаево-Черкессии, ее жители не могли устроиться на новое место больше года (13,8 месяцев).

Оптимистично оценивают ситуацию с безработицей в Рязанской области и чиновники. Ранее глава минэкономразвития Андрей Ворфоломеев прогнозировал, что количество неработающих рязанцев в последующие годы вряд ли превысит 0,7% (читать подробнее).