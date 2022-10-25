Средняя заработная плата в Рязанской области в 2025 году составит 57 тысяч рублей

В 2025 году рязанцы в среднем будут получать 57 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Средняя заработная плата в Рязанской области к концу 2022 года вырастет на 12% и составит 45,5 тысяч рублей. Такие данные во вторник, 25 октября, привел глава минэкономразвития Андрей Ворфоломеев на очередном заседании правительства.

Представляя прогноз социально-экономического развития Рязанской области на ближайшие три года, министр добавил, что заработная плата продолжит свой рост дальше, и в 2025 году рязанцы будут получать в среднем 57 тысяч рублей. При этом увеличиваться будет и реальная зарплата – в среднем на 2,8%.

- В прогнозном периоде уровень оплаты увеличится с 49,5 тысяч в 2023 году до 57 тысяч рублей – в 2025-ом, - сообщил Ворфоломеев.

Оптимистично министр оценивает и уровень безработицы в регионе. По его словам, в 2022 году она находится на минимуме и в последующие годы не превысит 0,7%. Губернатор Павел Малков, заслушав прогноз, назвал его оптимистичным, но подчеркнул, что данные показатели будут зависеть от развития ситуации и способности властей реагировать на возможные вызовы.

Ранее глава минэкономразвития не смог ответить, почему в регионе средняя заработная плата ниже среднероссийской.