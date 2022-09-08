Глава минэкономразвития: Зарплата в Рязанской области растет и будет расти

Зарплаты в Рязанской области растут и будут расти, считает Андрей Ворфоломеев.

Зарплата в Рязанской области «растет и будет расти». В этом заверил общественность в эфире федерального ОТР министр промышленности и экономразвития региона Андрей Ворфоломеев, отвечая на вопрос ведущей Оксаны Галькевич.

- У вас много производств, но люди пишут, почему такая низкая заработная плата? Средняя зарплата 47 384 рубля (за июнь – Ред.) не дотягивает до среднероссийской – 66,5 тысяч рублей. Что-то будет меняться?

- Я уверен, что ситуация будет меняться. На самом деле зарплата растет, я считаю, что она и будет расти. Сейчас у нас упор на развитии высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью, где требуется подготовка специалистов соответствующего уровня, - сказал Ворфоломеев. Почему средняя зарплата в Рязанской области ниже, чиновник не ответил.

Ранее «КП-Рязань» назвала топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Рязани. Акушеру готовы платить от 200 тысяч рублей, домработнику – до 150 тысяч (читать подробнее).

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