Топ-10 вакансий Рязани. Акушеру готовы платить от 200 тысяч рублей, домработнику – до 150 тысяч

Рязанцам назвали Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Бренд-шефу в сеть азиатских ресторанов в Рязани готовы платить зарплату от 200 тысяч рублей. Такую цифру указали эксперты hh.ru проанализировав вакансии Рязанской области. Они же назвали Топ-10 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.
Что касается бренд-шефа, то необходим человек с опытом работы в должности шеф-повара от 3 лет, со знанием производственного процесса в ресторане и наличием авторских блюд и меню.
Далее в рейтинге - врач акушер-гинеколог с зарплатой до 200 тысяч рублей. Требуется специалист со стажем работы более пяти лет.
Тройку рейтинга замкнула вакансия аналитика-маркетолога с зарплатой от 180 тысяч рублей. В реальности, это может быть даже лидером рейтинга. Необходимы:
- результативный и подтвержденный опыт в сфере онлайн-маркетинга: веб-аналитика, app-аналитика, e-commerce;
- опыт работы с аналитикой мобильных приложений (Amplitude, Firebase, GA4, AppsFlyer, AppMetrica);
- опыт тестирования гипотез и проведения CustDev.
Следующие самые высокооплачиваемые вакансии расположились следующим образом:
4. Выездной менеджер-дезинфектор – зарплата от 110 до 180 тысяч рублей;
5. Помощник-домработник - от 100 до 150 тысяч рублей;
6. Контролер ОТК – до 113 тысяч рублей;
7. Кладовщик-комплектовщик – от 113 тысяч рублей;
8. Шлифовщик – от 105 тысяч рублей;
9. Ветеринарный врач по воспроизводству - от 100 тысяч рублей;
10. Начальник лесопункта - от 100 тысяч рублей.
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