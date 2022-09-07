Топ-10 вакансий Рязани. Акушеру готовы платить от 200 тысяч рублей, домработнику – до 150 тысяч

Рязанцам назвали Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бренд-шефу в сеть азиатских ресторанов в Рязани готовы платить зарплату от 200 тысяч рублей. Такую цифру указали эксперты hh.ru проанализировав вакансии Рязанской области. Они же назвали Топ-10 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Что касается бренд-шефа, то необходим человек с опытом работы в должности шеф-повара от 3 лет, со знанием производственного процесса в ресторане и наличием авторских блюд и меню.

Далее в рейтинге - врач акушер-гинеколог с зарплатой до 200 тысяч рублей. Требуется специалист со стажем работы более пяти лет.

Тройку рейтинга замкнула вакансия аналитика-маркетолога с зарплатой от 180 тысяч рублей. В реальности, это может быть даже лидером рейтинга. Необходимы:

- результативный и подтвержденный опыт в сфере онлайн-маркетинга: веб-аналитика, app-аналитика, e-commerce;

- опыт работы с аналитикой мобильных приложений (Amplitude, Firebase, GA4, AppsFlyer, AppMetrica);

- опыт тестирования гипотез и проведения CustDev.

Следующие самые высокооплачиваемые вакансии расположились следующим образом:

4. Выездной менеджер-дезинфектор – зарплата от 110 до 180 тысяч рублей;

5. Помощник-домработник - от 100 до 150 тысяч рублей;

6. Контролер ОТК – до 113 тысяч рублей;

7. Кладовщик-комплектовщик – от 113 тысяч рублей;

8. Шлифовщик – от 105 тысяч рублей;

9. Ветеринарный врач по воспроизводству - от 100 тысяч рублей;

10. Начальник лесопункта - от 100 тысяч рублей.

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