Погибшему в СВО стрелку-наводчику танка Т-90 Илье Бусыгину установили мемориальную доску на родной школе

В Путятинском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО Илье Бусыгину. Фото: Пресса.

22 февраля в селе Карабухино Путятинского района открыли мемориальную доску бойцу, погибшему во время специальной военной операции. Речь идет об Илье Бусыгине.

23-летнего Илью Бусыгина мобилизовали 27 сентября 2022 года, за два дня до дня рождения. Служил боец в должности стрелка-наводчика в танке Т-90. Ровно через два месяца, 27 ноября, он погиб в селе Куземовка ЛНР, выполняя боевое задании, сообщает «Пресса». Посмертно Илью Бусыгина наградили Орденом Мужества.

Илья Бусыгин родился 29 сентября 1998 года.

Срочную службу проходил в Таманской дивизии. После демобилизации в 2019 году работал на Московской ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что на фасаде школы №54 в Рязани установили мемориальную доску погибшему в СВО командиру роты Александру Фомашину (читать подробнее).

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