Погибшему в СВО командиру роты Александру Фомашину установили мемориальную доску на родной школе №54

В Рязани открыли мемориальную доску погибшему во время СВО капитану Фомашину.

На фасаде рязанской школы №54 (поселок Мехзавода, 25) повесили мемориальную доску в память о капитане Вооруженных сил России Александре Фомашине.

Командир роты материального обеспечения погиб 6 марта 2022 года в одном из боев в зоне СВО на Украине, сообщает Рязанская городская Дума. Посмертно офицера наградили Орденом Мужества.

Военнослужащему было всего 33 года.

Ранее сообщалось, что на фасаде школы №45 в Рязани установили мемориальную доску в память о погибшем разведчике Никите Зинькове (читать подробнее).

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