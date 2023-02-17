Погибшему в СВО разведчику Никите Зинькову установили мемориальную доску на родной школе №45

На фасаде школы №45 в Рязани открыли мемориальную доску разведчику Никите Зинькову.

На фасаде рязанской школы №45 (улица Пирогова, 11) повесили мемориальную доску в память о гвардии рядовом Никите Зинькове.

Разведчик второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии погиб 4 мая 2022 года во время одного из боев в зоне СВО на Украине, сообщает Рязанская городская Дума.

По словам депутатов, участвовавших в памятном митинге, именно «такие истинные патриоты день за днем приближают победу нашей страны в борьбе за правду и мир».

Погибшему солдату был 21 год.

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