Погибшему в СВО разведчику Никите Зинькову установили мемориальную доску на родной школе №45

На фасаде школы №45 в Рязани открыли мемориальную доску разведчику Никите Зинькову.
На фасаде рязанской школы №45 (улица Пирогова, 11) повесили мемориальную доску в память о гвардии рядовом Никите Зинькове.
Разведчик второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии погиб 4 мая 2022 года во время одного из боев в зоне СВО на Украине, сообщает Рязанская городская Дума.
По словам депутатов, участвовавших в памятном митинге, именно «такие истинные патриоты день за днем приближают победу нашей страны в борьбе за правду и мир».
Погибшему солдату был 21 год.
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