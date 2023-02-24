В честь погибших в СВО рязанцев на Богородском кладбище сделают мемориал

В 2023 году на Богородском кладбище в Рязани появится мемориал в честь погибших героев СВО.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2023 году на Богородском кладбище в Рязани установят мемориал в честь погибших в специальной военной операции (СВО) рязанских воинов. Об этом сообщила первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.
«Годовщину СВО провела с семьями наших погибших Героев. Навестили ребят... Основная задача этого года - сделать памятный мемориал на Богородском кладбище. И ее выполнят», - заверила чиновница.
С начала СВО в Рязанской области резко увеличилось число желающих пойти служить по контракту. По данным военного комиссариата, это количество увеличилось вдвое (читать подробнее).
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