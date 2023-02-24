Число контрактников с начала СВО в Рязани увеличилось вдвое

В Рязанской области удвоилось число желающих служить по контракту. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В два раза увеличилось число рязанцев, желающих служить по контракту. Резкий всплеск произошел с началом специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Рязанской области Дмитрий Зайцев в эфире «Оки».

По словам Зайцева, в пункт сбора регулярно обращаются как молодежь, так и те, кому уже за сорок.

«В 2022 году в Рязанской области на контрактную службу приняли порядка 800 человек. Это в несколько раз больше, чем годом ранее. Сказалась, безусловно, ситуация в Донбассе», - подчеркнул начальник пункта отбора.

Чтобы выяснить, где в Рязани лучше ставят на воинский учет, власти решили провести смотр-конкурс. Речь идет о гражданах, пребывающих в запасе (читать подробнее).

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