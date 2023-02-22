Чтобы выяснить, где в Рязани лучше ставят на воинский учет, проведут смотр-конкурс

В Рязани проведут смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Рязани пройдет смотр-конкурс на лучшую «организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе». Соответствующее постановление опубликовано за подписью главы Рязани Татьяны Панфиловой.
Как указано в документе, цель конкурса – стимулировать деятельность работников военных комиссариатов Рязани и организаций, которые «осуществляют воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе». До 3 октября 2023 года военкоматы Рязани должны будут предоставить в конкурсную комиссию по три таких организации.
Итоги конкурса подведут в ноябре.
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