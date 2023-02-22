Чтобы выяснить, где в Рязани лучше ставят на воинский учет, проведут смотр-конкурс

В Рязани проведут смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета. Фото: Александр ГЛУЗ

В Рязани пройдет смотр-конкурс на лучшую «организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе». Соответствующее постановление опубликовано за подписью главы Рязани Татьяны Панфиловой.

Как указано в документе, цель конкурса – стимулировать деятельность работников военных комиссариатов Рязани и организаций, которые «осуществляют воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе». До 3 октября 2023 года военкоматы Рязани должны будут предоставить в конкурсную комиссию по три таких организации.

Итоги конкурса подведут в ноябре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!