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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:31

Чтобы выяснить, где в Рязани лучше ставят на воинский учет, проведут смотр-конкурс

В Рязани проведут смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета
Источник:kp.ru
В Рязани проведут смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета.

В Рязани проведут смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Рязани пройдет смотр-конкурс на лучшую «организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе». Соответствующее постановление опубликовано за подписью главы Рязани Татьяны Панфиловой.

Как указано в документе, цель конкурса – стимулировать деятельность работников военных комиссариатов Рязани и организаций, которые «осуществляют воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе». До 3 октября 2023 года военкоматы Рязани должны будут предоставить в конкурсную комиссию по три таких организации.

Итоги конкурса подведут в ноябре.

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