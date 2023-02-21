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НовостиОбщество21 февраля 2023 13:44

«Шел спасать жизни, но не смог спасти свою». Коллеги Александра Каржевина рассказали об умершем враче

С рязанским врачом Александром Каржевиным, умершим по дороге на работу, простятся 22 февраля
Источник:kp.ru
Александр Каржевин. Фото: vk.com/mcelamed

Александр Каржевин. Фото: vk.com/mcelamed

22 февраля в Рязани проводят в последний путь Александра Каржевина. Церемония прощания состоится в 11:00 в храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Солотче.

Как рассказали в медицинском центре «Еламед», где Александр Каржевин принимал пациентов, многоопытный специалист умер по дороге на работу (трагедия произошла 20 февраля недалеко от медцентра).

«Он шел спасать жизни, как делал это ежедневно на протяжении многих лет, но не смог спасти свою. Коллектив медицинского центра выражает соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича», - говорится в некрологе.

Коллеги из «Еламеда» пишут, что Александр Каржевин был одним из ведущих специалистов медцетра, Врачом с большой буквы, преданным своему делу, по-настоящему добрым и отзывчивым человеком.