Умершим у медцентра «Еламед» в Рязани оказался врач-невролог Александр Каржевин

Коллеги Александра Каржевина говорят о нем как о светлом, добром человеке и прекрасном враче.

Человеком, который умер 20 февраля на улице Высоковольтной в Рязани, оказался врач-невролог Александр Каржевин. Он принимал пациентов, в том числе, и в медицинском центре «Еламед», возле которого произошла трагедия.

Коллеги Каржевина скорбят об утрате в соцсетях, говоря о нем как о светлом, добром человеке и прекрасном враче.

Александр Дмитриевич - выпускник Рязанского медицинского института 1980 года (специальность «Лечебное дело»). Его врачебный стаж превышал 40 лет.