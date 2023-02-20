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НовостиОбщество20 февраля 2023 20:49

Умершим у медцентра «Еламед» в Рязани оказался врач-невролог Александр Каржевин

Врачебный стаж Александра Дмитриевича превышал 40 лет
Источник:kp.ru
Коллеги Александра Каржевина говорят о нем как о светлом, добром человеке и прекрасном враче.

Коллеги Александра Каржевина говорят о нем как о светлом, добром человеке и прекрасном враче.

Человеком, который умер 20 февраля на улице Высоковольтной в Рязани, оказался врач-невролог Александр Каржевин. Он принимал пациентов, в том числе, и в медицинском центре «Еламед», возле которого произошла трагедия.

Коллеги Каржевина скорбят об утрате в соцсетях, говоря о нем как о светлом, добром человеке и прекрасном враче.

Александр Дмитриевич - выпускник Рязанского медицинского института 1980 года (специальность «Лечебное дело»). Его врачебный стаж превышал 40 лет.