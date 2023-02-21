Всё, завершилось следствие по делу об убийстве 20-летней студентки РГУ

Завершилось расследование дела об убийстве 20-летней студентки РГУ.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летнего уроженца Захаровского района. Его обвиняют в убийстве 20-летней студентки РГУ.

Следователи Железнодорожного МСО Рязани установили, что в ночь на 3 ноября 2022 года молодой человек находился в гостях у девушки, с которой ранее встречался. Студентка сообщила парню, что необходимо расстаться, больше поддерживать отношения с ним она не желает. От этих слов парень взбесился, накинул девушке на шею шнур от удлинителя и задушил (читать подробнее).

Когда понял, что она мертва, он спрятал тело в диван и скрылся. Задержали его в Воронеже.

Обвиняемый полностью признал вину в убийстве и подробно рассказал обо всех обстоятельствах преступления.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.

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