Двое малолетних детей пострадали в ДТП на заснеженной трассе под Рязанью

В Спасском районе Рязанской области в аварии пострадали двое детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Двое детей получили травмы в ДТП днем 19 февраля, сообщает УМВД России по Рязанской области. По данным ведомства, авария произошла в Спасском районе на 223 км трассы М5 «Урал». В действительности 223 км находится в Рязанском районе между деревнями Ивашково и Подиково.

По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Kia Ceed на скорости не справилась с управлением, вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

В результате дорожного происшествия двое детей, находящихся в салоне – 3 и 5 лет, получили травмы.

Ранее сообщилось, что в Недостоеве произошло массовое ДТП с маршруткой №75 (читать подробнее).

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