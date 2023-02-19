Массовое ДТП с маршруткой №75 произошло в Рязани

В Недостоеве столкнулись две легковушки и маршрутка.

Около шести часов вечера 19 февраля на окраине Рязани столкнулись два легковых автомобилей и маршрутный автобус. Фото с места происшествия появилось в группе «Рязань Online».

«Произошло ДТП в микрорайоне Недостоево. На светофоре врезались две машины и автобус №75», - говорится в сообщении.

К настоящему времени официальной информации о дорожном происшествии не поступало, нет сообщений и пострадавших. Подробности ДТП уточняются.

Днем 19 февраля на улице Лермонтова водитель кроссовера влетел на скорости в сугробы, когда пытался поднять выпавший из рук телефон (читать подробнее с фото).

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