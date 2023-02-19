Наклонившись за упавшим телефоном, водитель кроссовера влетел в сугроб на улице Лермонтова

В центре Рязани кроссовер влетел в сугроб. Фото: ПУВР | Александр Скачков.

Днем 19 февраля на улице Лермонтова кроссовер на скорости влетел в сугроб на обочине дороги. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора. Рязанец Александр Скачков выложил видео в ПУВР.

Рязанец пояснил, что подошел к водителю, узнать, как его состояние, и заверил, что тот не пострадал.

«Говорит, телефон упал, поднимал», - сказал мужчина о причине аварии.

Официальной информации о дорожном происшествии к настоящему времени не поступало.

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