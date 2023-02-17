Мэрия Рязани: Учителя школы №1 отказались от интервью о погибшем в Турции ученике

Педагоги школы №1 отказались от интервью о своем погибшем ученике.

Администрация Рязани отказалась предоставить информацию об ученике школы №1, погибшем во время землетрясения в Турции со своей мамой.

«Для предоставления информации об учащемся школы №1 необходимо согласие родственников. Поскольку отец школьника проживает за пределами Российской Федерации, предоставить информацию не представляется возможным. Педагоги школы от интервью отказались», - говорится в ответе мэрии Рязани.

Ранее чиновники готовы были организовать встречу, попросили примерные вопросы, но в итоге отказали. Администрация школы, которая и заявила на официальном сайте о гибели своего ученика, вскоре сообщение удалила.

Ученик 7 класса школы №1 находился с матерью в Турции на лечении. После сильнейшего землетрясения мама с ребенком погибли (читать подробнее).

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