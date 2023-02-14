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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:37

Рязанская школа №1 удалила сообщение о гибели в Турции ученика и его мамы

Они стали жертвами разрушительного землетрясения
Источник:kp.ru
Ранее появилась информация, что ученик 7 класса школы №1 в Рязани и его мама погибли во время землетрясения в Турции. Фото: shkola1.edu.ru

Ранее появилась информация, что ученик 7 класса школы №1 в Рязани и его мама погибли во время землетрясения в Турции. Фото: shkola1.edu.ru

Рязанская школа №1 удалила с официального сайта и из группы в соцсети информацию, которая касалась гибели ученика 7 класса и его мамы. Ранее сообщалось, что они стали жертвами землетрясения в Турции. Когда произошел катаклизм, подросток находился за границей на лечении.

Сообщение о трагедии появилось через несколько дней после сильнейших толчков магнитудой 7,7, быстро распространившись по соцсетям и СМИ. Судя по данным поисковых систем, страница-первоисточник исчезла 13-го числа.

Напомним, землетрясение с эпицентром на юго-востоке Турции также обернулось разрушительными последствиями для северо-западной части Сирии. По состоянию на утро 14 февраля число погибших превышало 30 тыс. человек.