Ученик рязанской школы №1 и его мать погибли во время землетрясения в Турции

Ученик рязанской школы №1 и его мама стали жертвами землетрясения в Турции.

В Турции в результате землетрясения погиб школьник из Рязани Алим Каблан и его мама Эйлем Каблан. Как сообщается на официальном сайте городской школы №1, подросток учился в 7Б классе. В Турции он находился на лечении.

«Выражаем соболезнования их родным. Алим останется в памяти одноклассников и учителей очень веселым, открытым, добродушным парнем», - пишут представители школы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в юго-восточной восточной части Турции и также затронуло северо-запад Сирии. Утром 12 февраля сообщалось о более чем 22 тыс. погибших, однако число жертв продолжает расти.

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