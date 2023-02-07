С 1 января 2000 года по 10 апреля 2022 год в Рязанской области было три землетрясения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможно ли в Рязани и Рязанской области землетрясение, похожее на то, что произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля? КП-Рязань решила разобраться, стоит ли рязанцам опасаться подземных толчков, и обратилась к экспертам.

Бояться ли рязанцам такого же землетрясения, как в Турции?

- В Рязанской области у нас стабильная обстановка, и ждать в обозримом будущем подобной сейсмической опасности не стоит, - поясняет начальник рязанского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

По словам специалиста, наш регион является отдаленным от мест геологических разломов.

- Иногда до нас могут доходить очень слабые толчки, но мы их не чувствуем. Дело в том, что Рязань находится в центре русской равнины на Восточно-европейской платформе. Волны от катаклизмов могут дойти исключительно от Кавказа или Карпат, - подчеркнул эксперт.

Когда в Рязани были землетрясения

С 1 января 2000 года по 10 апреля 2022 год в Рязанской области было одно землетрясение магнитудой 3,1, а также два землетрясения магнитудой 2+.

В 1977 и 1986 годах жители Рязани почувствовали колебания земли, которые дошли до нас с 8-балльных землетрясений в Румынии и Молдавии. В 16-этажных и 12-этажных новостройках на верхних этажах качались люстры и двигалась мебель. Тогда толчки оценили в два балла.

Страшное землетрясение в Армении в 1988 году также было немного заметным - посуда падала на пол, разбиваясь вдребезги в столовой на улице Горького.

Из недавнего - до Рязанской области в конце мая 2013 года дошло «эхо» землетрясения из Сибири. Однако и тогда были толчки не сильнее двух баллов.

По данным сайта Volcano Discovery, в Рязанской области не было зафиксировано ни одного землетрясения за последний месяц и год.

С 2011 года в Рязани начали строить высотки - более 20 этажей. Строительство домов выше 45 метров ведется по «монолитным» технологиям, разработанные для сейсмических регионов.

Таким образом, сильных землетрясений в Рязанской области бояться не стоит.