Главу счетной палаты Рязанской области Кузьмичева поблагодарили и отправили в отставку

Глава КСП Рязанской области Кузьмичев досрочно ушёл в отставку.
17 февраля депутаты регионального заксобрания поддержали решение председателя контрольно-счетной палаты Рязанской области Романа Кузьмичева о досрочном освобождении от должности.
Спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил главного аудитора региона за деловой подход, отметив, что совместная работа счетной палаты и парламента «была конструктивной». Он поблагодарил чиновника за деловой подход.
Роман Кузьмичев приехал в Рязань из Калуги, вслед за губернатором Николаем Любимовым. Его полномочия в должности председателя КСП должны были закончиться в октябре 2023 года.
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