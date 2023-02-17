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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:31

Главу счетной палаты Рязанской области Кузьмичева поблагодарили и отправили в отставку

Депутаты Рязанской облдумы приняли отставку главы Счетной палаты Романа Кузьмичева
Источник:kp.ru
Глава КСП Рязанской области Кузьмичев досрочно ушёл в отставку.

Глава КСП Рязанской области Кузьмичев досрочно ушёл в отставку.

17 февраля депутаты регионального заксобрания поддержали решение председателя контрольно-счетной палаты Рязанской области Романа Кузьмичева о досрочном освобождении от должности.

Спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил главного аудитора региона за деловой подход, отметив, что совместная работа счетной палаты и парламента «была конструктивной». Он поблагодарил чиновника за деловой подход.

Роман Кузьмичев приехал в Рязань из Калуги, вслед за губернатором Николаем Любимовым. Его полномочия в должности председателя КСП должны были закончиться в октябре 2023 года.

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