Главу счетной палаты Рязанской области Кузьмичева поблагодарили и отправили в отставку

Глава КСП Рязанской области Кузьмичев досрочно ушёл в отставку.

17 февраля депутаты регионального заксобрания поддержали решение председателя контрольно-счетной палаты Рязанской области Романа Кузьмичева о досрочном освобождении от должности.

Спикер Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил главного аудитора региона за деловой подход, отметив, что совместная работа счетной палаты и парламента «была конструктивной». Он поблагодарил чиновника за деловой подход.

Роман Кузьмичев приехал в Рязань из Калуги, вслед за губернатором Николаем Любимовым. Его полномочия в должности председателя КСП должны были закончиться в октябре 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!