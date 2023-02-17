Глава КСП Рязанской области Роман Кузьмичев досрочно покинет пост

Председатель Контрольно-счетной палаты Рязанской области Роман Кузьмичев досрочно покидает пост. Фото: Рязоблдума.

Председатель Контрольно-счетной палаты Рязанской области Роман Кузьмичев досрочно покидает пост. Об этом пишет «Вид сбоку».

Сообщается, что на основании письменного заявления чиновника вопрос о досрочном освобождении будет рассмотрен Рязоблдумой на очередном заседании 17 февраля.

Кузьмичев уроженец Калужской области. Его полномочия должны были закончиться по истечении пяти лет - в октябре 2023 года. Возглавил он КСП в 2018 году.

По информации Telegram-канала РЯЗИНФОРМБЮРО, у Романа Кузьмичева отсутствовал «секретный допуск».