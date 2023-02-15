В Рязани почтили память ветеранов локальных войн

Депутат Рязоблдумы Григорий Парсентьев возложил цветы к памятнику Павшим в локальных войнах. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В среду, 15 февраля на площади имени Маргелова в Рязани прошел траурный митинг в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день по всей стране традиционно проходят мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, ознаменовав для Советского Союза окончание Афганской войны, продлившейся 9 лет и унесшей жизни более 15 тысяч советских граждан.

В 2010 году «День памяти воинов-интернационалистов» приобрел официальный статус – был принят новый закон «О днях воинской славы и памятных датах России», и 15 февраля является теперь праздником ветеранов локальных войн, участвовавших за пределами Отечества.

- Сегодня очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Но это не узкая дата, это, фактически, дань памяти всем, кто участвовал в боевых действиях по защите и охране интересов России. Это наши братья и товарищи, которые воевали и в Чечне, и в Приднестровье, и в других так называемых локальных точках и конфликтах. Мы будем помнить и чтить ветеранов, привлекая молодежь, десантное братство, коллег из центра «Дружина», к совместным мероприятиям по патриотическому воспитанию и вовлечению молодежи в те процессы, которые сейчас происходят и в Рязани, и в стране», - заявил руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев.

-Помните строки из песни Высоцкого: «Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши павшие - как часовые…». Эта фраза в наше время приобретает особый смысл, - отметил руководитель направления УЦ «Дружина» Павел Бурмистров. - Ведь в числе инструкторов и преподавателей «Дружины» есть боевые офицеры, не раз выполнявшие задачи в горячих точках на территории РФ и за ее пределами. Ветераны делятся своим, порой бесценным, опытом со слушателями нашего центра. Также мы привлекаем ребят, вернувшихся из зоны СВО к занятиям по тактике и огневой подготовке. На опыте предыдущих поколений строится светлое, свободное будущее нашей страны, - подытожил Павел Бурмистров