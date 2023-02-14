В Рязани новую транспортную модель планируют запустить в 2024 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Новую транспортная модель Рязани планируют реализовать не раньше 2024 года. Об этом во вторник, 14 февраля, заявили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской гордумы.

Отмечается, что сначала транспортную модель вынесут на общественное обсуждение, а в следующем году приступят к ее реализации. Необходимое дополнительное финансирование уже прописано в исследовательской работе по транспортному обслуживанию. Прежде всего, власти намерены обновить подвижной состав и закупить 47 автобусов, 38 из них – уже в этом году.

Напомним, концепцию новой транспортной модели представили в ноябре 2022 года.