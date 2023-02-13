Коммунальные службы Рязани из-за метели будут работать в усиленном режиме

Из-за снегопадов коммунальные службы Рязани переводятся на круглосуточную работу. Фото: администрация Рязани.
Все коммунальные службы Рязани будут работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба городской администрации. Все дело в грядущей метели с дождем, мокрым снегом и сильным ветром (подробнее о метеопредупреждении на вечер 13 и утро 14 февраля).
Коммунальщики уделят повышенное внимание расчистке центральных дорог и подъездам к социальным объектам. Без внимания не останутся тротуары и остановки общественного транспорта.
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