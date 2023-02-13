Метель, дождь, ветер и заносы. Рязанцев предупредили о непогоде 13 и 14 февраля

14 февраля в Рязанском регионе ожидаются снег и порывистый ветер. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В ближайшие часы в Рязани и области прогнозируется метель. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области, ссылаясь на данные метеорологов.

По прогнозам специалистов, до конца суток 13 февраля, а также ночью и утром 14 февраля на территории региона ожидается сильный снег, метель, а также мокрый снег и дождь.

Кроме того, метеорологи сообщают об «ухудшении видимости в осадках», гололеде с налипанием мокрого снега, снежных заносах на дорогах и гололедице, а также сильном ветре, порывами до 17 метров в секунду.

В связи с непогодой управление МЧС призывает рязанцев не стоять под рекламными конструкциями, крышами, ЛЭП и деревьями. Еще лучше, ограничить время нахождения на улице.

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