В Солотче снова планируют построить гостиницу. Ранее власти отказывали

Вопрос открытия гостиницы на десять мест в Солотче вынесли на публичные слушания.

В курортном поселке Солотча все-таки может появиться гостиница на улице Коммунальной. 13 февраля в Рязанской городской Думе прошло совещание по земельным вопросам, на котором обсудили обращение собственника земельного участка. Он просит разрешить ему использовать землю под гостиничное обслуживание.

Как отметили в думе, обсуждение вопроса продолжится уже на публичных слушаниях. «Окончательное решение будет приниматься с учетом мнения жителей города», - отметили в пресс-службе законодательного органа.

В 2021 году собственник земельного участка на улице Коммунальной в Солотче уже обращался к властям. Тогда он хотел из индивидуального двухэтажного жилого дома сделать гостиницу на десять мест. Но мэрия, по результатам публичных слушаний, отказала (читать подробнее).

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