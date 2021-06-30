В Солотче не разрешат открыть еще одну гостиницу

Власти Рязани не хотят, чтобы в Солотче появилась еще одна гостиница. Такие выводы можно сделать из заключения о результатах публичных слушаний.

Ранее в мэрию обратился местный житель, который на улице Коммунальной из индивидуального двухэтажного жилого дома решил сделать гостиницу на десять мест.

По мнению председателя комиссии по землепользованию и застройке в Рязани Сергея Савина, заявитель не подтвердил соблюдение требований технических регламентов, в том числе по своду правил «Здания гостиниц. Правила проектирования».

«Рекомендовать главе администрации Рязани принять решение об отказе в предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне жилой застройки индивидуальными жилыми домами. Запрашиваемый вид разрешенного использования - гостиничное обслуживание», - говорится в документе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!