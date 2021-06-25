В Солотче планируют открыть очередную гостиницу. Фото: Я62

В поселке Солотча под Рязанью хотят открыть очередную гостиницу, сообщают Я62 с отсылом на публичные слушания, которые прошли накануне.

На участке площадью 918 кв. метров расположено двухэтажное здание общей площадью 518,8 кв. метров. В самом здании планируется открыть гостиницу. На участке предусмотрено три парковочных места.

По словам одного из докладчиков, будущие отельеры встретились с собственниками смежных участков, а также жителями близлежащих домов. Никто, по его словам, не высказался против.

Отметим, что ранее проект отклонили из-за несоблюдения требованиям предоставленной документации.

Окончательное решение опубликуют позже.

В настоящее время на территории поселка Солотча больше десятка гостиниц и отелей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!