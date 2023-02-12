В Рязани работают меньше половины поступивших из Москвы автобусов

18 ноября 2022 года бывший московский автобус, работавший на маршруте №10 в Рязани, полностью сгорел.

В Рязани не работают 92 из 195 автобусов, поступивших из Москвы в 2018-2022 годах. Об этом со ссылкой на данные fotobus.msk.ru и системы ГЛОНАСС информирует сообщество stvchannel.

Активисты-транспортники приводят статистику, что на линию выходят:

- 0 из 20 автобусов, поступивших в 2018-м ;

- 14 из 50 автобусов, поступивших в 2020-м;

- 42 из 82 автобусов, поступивших в 2021-м;

- 36 из 40 автобусов, поступивших в 2022-м.

Отдельно отмечается, что всего за полтора года работы перестала работать уже половина техники из партии 2021-го.

«Видно, к чему приводит слабая работа ремонтной базы и "погоня за выпуском" на линию в 2020-2021 годах. Автобусы быстро выходят из строя, и во второй половине 2022 выпуск пришлось сократить», - считают авторы публикации.