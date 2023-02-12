В Рязанской области завершились поиски молодой рязанки, пропавшей 7 февраля

Завершены поиски молодой женщины, пропавшей в Рязанской области 7 февраля. Фото: ПО "ЛизаАлерт"

Поиски 32-летней женщины, об исчезновении которой сообщали волонтеры, завершены. Она жива. Об этом рассказали члены поискового отряда «ЛизаАлерт», публиковавшего ориентировку.

Ранее сообщалось, что о молодой жительнице Рязанской области по имени Ольга не было вестей с 7 февраля. Тревогу в соцсетях через несколько дней подняли ее друзья. Затем 10 февраля появилась информация от добровольцев.

Вечером 11 февраля ПО «Лиза Алерт» опубликовал сообщение: «Найдена. Жива».