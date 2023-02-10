В Рязанской области начались поиски 32-летней исчезнувшей женщины

Родные и близкие не знают, где находится Ольга, с 7 февраля.

В Рязанской области ведутся поиски 32-летней Ольги Ермолаевой. Ориентировку опубликовал добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Родные и близкие не знают, где находится Ольга, с 7 февраля. Ранее подруги пропавшей распространили в соцсетях пост, где сообщили, что в этот день она была в Рязани. Судя по ориентировке, в областной центр женщина приехала из города Кораблино.

Приметы обозначены следующие: рост 167 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые до плеч.

С информацией о пропавшей просят обращаться по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.