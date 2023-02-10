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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:44

На Московском шоссе в Рязани столкнулись грузовик и легковушка

В Рязани произошло ДТП с участием фуры
Источник:kp.ru
На Московском шоссе произошло ДТП с участием грузовика.

На Московском шоссе произошло ДТП с участием грузовика.

В пятницу, 10 февраля, произошло ДТП с участием фуры. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей Рязани».

Сообщается, что авария случилась на Московском шоссе примерно в 14:00. Друг в друга врезались легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовик Scania. На кадрах видно, что две машины получили заметные повреждения. В частности, у легковушки помялся капот.

О пострадавших ничего не известно. Подробности происшествия уточняются.