На Московском шоссе в Рязани столкнулись грузовик и легковушка

На Московском шоссе произошло ДТП с участием грузовика.

В пятницу, 10 февраля, произошло ДТП с участием фуры. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей Рязани».

Сообщается, что авария случилась на Московском шоссе примерно в 14:00. Друг в друга врезались легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовик Scania. На кадрах видно, что две машины получили заметные повреждения. В частности, у легковушки помялся капот.

О пострадавших ничего не известно. Подробности происшествия уточняются.