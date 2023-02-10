Водитель автобуса №17 в Рязани не выпускал пассажиров, пока другие не оплатили проезд.

Утром 10 февраля водитель автобуса №17 не выпускал пассажиров, пока входившие не оплатят за проезд. Жалоба на работу муниципального транспорта опубликована в НРВК.

«На остановке у памятника Павлову водитель удерживал пассажиров в салоне автобуса, пока другие не оплатят проезд. Люди очень просили открыть двери, чтобы покинуть салон… Кто-то опаздывал, кто-то торопился попасть на следующий автобус. После пятиминутного переполоха, водитель двери открыл», - написал анонимный рязанец.

Ранее сообщалось, что мэрия Рязани обяжет перевозчиков-маршрутчиков выполнять вечерние рейсы. Не менее 80% транспорта будет выходить на городские маршруты (подробнее).

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