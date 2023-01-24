Мэрия Рязани обяжет перевозчиков-маршрутчиков выполнять вечерние рейсы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Рязани потребует от коммерческих перевозчиков выполнять вечерние рейсы. Речь идет о маршрутках. Об этом стало известно 23 января на совещании с руководителями структурных подразделений.
Как отметили специалисты управления транспорта администрации Рязани, ко всему пассажирскому транспорту начнут применять требование о «не менее 80% выпуска на линию подвижного состава».
Ранее неоднократно в социальных сетях появлялись жалобы рязанцев на работу маршруток по вечерам.
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