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НовостиОбщество23 января 2023 14:46

В Рязани увеличат количество вечерних маршруток

Не менее 80% транспорта будет выезжать за рязанцами
Источник:kp.ru
По вечерам в Рязани станет больше маршруток.

По вечерам в Рязани станет больше маршруток.

В Рязани, на еженедельном совещании с руководителями структурных подразделений, которое провела глава администрации Елена Сорокина, рассмотрели проблему по соблюдению коммерческими перевозчиками расписания движения, а особенно в вечернее время. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В конечном счете, на линию решили выпускать не менее 80% общественного транспорта.

«...ко всему пассажирскому транспорту будет применяться требование о не менее 80% выпуска на линию подвижного состава», - заявили в администрации Рязани.

Напомним, рязанцы жаловались на невозможность уехать в будни домой после 22:00.