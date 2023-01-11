Рязанцы пожаловались на ужасную работу автобуса №13

Жители Рязани не могут уехать домой после 10 вечера. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Рязани пожаловались на работу автобуса №13. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ».

Рязанка возмутилась, что общественный транспорт перестает ходить в будни после 22:00. Как отметила жительница - невозможно уехать с площади Победы до Михайловского шоссе. А заметная часть рязанцев работает до десяти часов вечера, подчеркивает она.

В комментариях также пожаловались на сокращение количества единиц маршрутки №49. «Не можем уехать на работу по утрам! В Соколовке кроме М49 больше никакого транспорта нет!», - утверждает местная жительница и просит принять меры.