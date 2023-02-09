Всё, завершились поиски 37-летней рязанки, бесследно исчезнувшей, выйдя с работы.

В Рязани завершились поиски 37-летней Надежды Селивановой. Об окончании поисковых мероприятий официально сообщил ПСО «ЛизаAlert Рязань».

Женщина пропала в субботу, 4 февраля, когда вышла с работы. С тех пор на связь с родными и близкими она не выходила.

Спустя пять дней, 9 февраля в 12:29 поисковики опубликовали в социальных сетях ориентировку на исчезнувшую женщину, а уже вечером этого же дня сообщили: «Найдена, жива».

- Спасибо вам огромное за то, что помогали [в поисках], низкий поклон вам всем, - поблагодарила волонтеров сестра пропавшей женщины.

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