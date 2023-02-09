Выйдя с работы, бесследно исчезла 37-летняя рязанка Надежда Селиванова

В Рязани бесследно исчезла 37-летняя Надежда Селиванова.

В Рязани бесследно исчезла 37-летняя Надежда Селиванова (Щербакова). Ориентировку на поиск женщины опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Сестра пропавшей сообщила в соцсетях , что Надежда пропала 4 февраля: вышла с работы, а домой так и не пришла...

«Она была одета в красную куртку, черные ботинки был при ней рюкзачок черного цвета», - рассказывает родственница.

В ориентировке также указано, что на женщине были брюки.

Приметы Надежды Селивановой: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

С любой информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться в полицию (112 с мобильного) или на линию ПО «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52.