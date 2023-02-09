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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 10:12

Выйдя с работы, бесследно исчезла 37-летняя рязанка Надежда Селиванова

Женщина не вернулась домой 4 февраля, и с тех пор родные ее не видели
Источник:kp.ru
В Рязани бесследно исчезла 37-летняя Надежда Селиванова.

В Рязани бесследно исчезла 37-летняя Надежда Селиванова.

В Рязани бесследно исчезла 37-летняя Надежда Селиванова (Щербакова). Ориентировку на поиск женщины опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Сестра пропавшей сообщила в соцсетях , что Надежда пропала 4 февраля: вышла с работы, а домой так и не пришла...

«Она была одета в красную куртку, черные ботинки был при ней рюкзачок черного цвета», - рассказывает родственница.

В ориентировке также указано, что на женщине были брюки.

Приметы Надежды Селивановой: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

С любой информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться в полицию (112 с мобильного) или на линию ПО «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52.