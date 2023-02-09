Власти расширят меры поддержки семей участников СВО в Рязанской области

В Рязанской области расширят меры поддержки семей участников СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

военной операции (СВО). Об этом стало известно во время правительственного часа в Рязанской областной Думе.

По словам министра труда и социальной защиты населения Натальи Суворовой, власти рассматривают возможность предоставления в первоочередном порядке детских путевок на отдых и оздоровление, в том числе на Черноморском побережье. Кроме того, указанным семьям предоставят бесплатное социальное обслуживание, бесплатную юридическую помощь и дополнительные деньги на газификацию земельных участков.

В настоящее время в Рязанской области существует 53 меры поддержки участников СВО и членов их семей. Из них около сорок можно получить в МФЦ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!