Губернатор Малков побывал в МСЦ и вспомнил, как раньше обивали пороги, чтобы получить справку

Рязанский губернатор Павел Малков посетил многофункциональный семейный центр. Фото со страницы Павла Малкова.

6 февраля губернатор Рязанской области Павел Малков посетил многофункциональный семейный центр, где предоставляют различные услуги участникам специальной военной операции (СВО), членам их семей, а также многодетным и безработным гражданам, инвалидам, ветеранам, беременным и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Прекрасно помню время, когда нужно было долго обивать пороги, чтобы получить какую-нибудь самую банальную справку. Теперь же все работает по принципу единого окна», - отметил Малков.

Многофункциональный семейный центр открылся в Рязани 23 января. Расположен он на базе Центра занятости населения по адресу: Рязань, улица Электрозаводская, 52. (подробнее об услугах, которые можно там получить).

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