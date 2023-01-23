Многофункциональный семейный центр открылся в Рязани 23 января

В понедельник, 23 января, в Рязани начал работать Многофункциональный семейный центр. Об открытии сообщило министерство труда и социальной защиты Рязанской области.

Как заверили власти, рязанцам в центре будут помогать выходить из трудных жизненных ситуаций, проконсультируют по всем мерам соцподдержки, окажут юридическую помощь и психологическую, посодействуют в поиске работы и переобучении.

Отдельно указывается о помощи семьям участников СВО.

«Приходите и будем вместе решать проблемы», - говорится в сообщении.

Расположен Многофункциональный семейный центр на базе Центра занятости населения по адресу: Рязань, улица Электрозаводская, 52.

Телефоны Многофункционального семейного центра: (4912) 513-670, (4912) 513-671.

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