Многофункциональный семейный центр открылся в Рязани 23 января
В понедельник, 23 января, в Рязани начал работать Многофункциональный семейный центр. Об открытии сообщило министерство труда и социальной защиты Рязанской области.
Как заверили власти, рязанцам в центре будут помогать выходить из трудных жизненных ситуаций, проконсультируют по всем мерам соцподдержки, окажут юридическую помощь и психологическую, посодействуют в поиске работы и переобучении.
Отдельно указывается о помощи семьям участников СВО.
«Приходите и будем вместе решать проблемы», - говорится в сообщении.
Расположен Многофункциональный семейный центр на базе Центра занятости населения по адресу: Рязань, улица Электрозаводская, 52.
Телефоны Многофункционального семейного центра: (4912) 513-670, (4912) 513-671.
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