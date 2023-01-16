В Рязани 23 января 2023 года откроется многофункциональный семейный центр. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 января в Рязанской области откроется Многофункциональный семейный центр. Расположится он на площадке Центра занятости населения в Рязани (улица Электрозаводская, 52).

В Многофункциональном семейном центре планируют помогать следующим категориям граждан:

- членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции;

- семьям с детьми;

- безработным рязанцам, а также инвалидам и беременным женщинам.

Власти отметили, комплекс услуг будут предоставлять гражданам «с учетом нуждаемости и жизненной ситуации».

Какие услуги можно будет получить в Многофункциональном семейном центре:

- консультации со специалистами по мерам социальной поддержки;

- консультации по социальным услугам и услугам в сфере занятости;

- бесплатная юридическая или психологическая помощь.

«С февраля в Рязанской области начнут работать десять мобильных многофункциональных семейных центров, которые планируют ежемесячно выезжать в районы», - заверили в пресс-службе правительства.

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