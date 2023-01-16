В Рязани 23 января 2023 года откроется многофункциональный семейный центр.
Фото: Иван МАКЕЕВ
23 января в Рязанской области откроется Многофункциональный семейный центр. Расположится он на площадке Центра занятости населения в Рязани (улица Электрозаводская, 52).
В Многофункциональном семейном центре планируют помогать следующим категориям граждан:
- членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции;
- семьям с детьми;
- безработным рязанцам, а также инвалидам и беременным женщинам.
Власти отметили, комплекс услуг будут предоставлять гражданам «с учетом нуждаемости и жизненной ситуации».
Какие услуги можно будет получить в Многофункциональном семейном центре:
- консультации со специалистами по мерам социальной поддержки;
- консультации по социальным услугам и услугам в сфере занятости;
- бесплатная юридическая или психологическая помощь.
«С февраля в Рязанской области начнут работать десять мобильных многофункциональных семейных центров, которые планируют ежемесячно выезжать в районы», - заверили в пресс-службе правительства.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Губернатор Малков встретился с матерью и вдовой погибших рязанских десантников
В правительстве обсудили работу Комитета семей воинов Отечества (подробнее).